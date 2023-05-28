Хохлов останется главным тренером «Сочи» в следующем сезоне

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил о будущем и. о. главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

«Решение, о том, что Хохлов продолжит работу в следующем сезоне было принято не вчера, оно было принято еще раньше», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Стоит добавить, что на данный момент «барсы» располагаются на 10-й позиции турнирной таблицы чемпионата России, имея в своем активе 38 очков. В следующем туре «Сочи» сыграет в Екатеринбурге против «Урала». Встреча состоится 3 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.