«Спокойно воспринял это решение». Кан - о запрете на посещение чемпионского матча «Баварии»

Экс-гендиректор «Баварии» Оливер Кан высказался относительно запрета на посещение чемпионского матча команды.

Напомним, что мюнхенский клуб выиграл турнир, одержав победу над «Кельном» (2:1). Кан и спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич были уволены перед этой встречей.

В СМИ сообщалось, что Оливер был разъярен из-за невозможности присутствовать на матче.

«В пятницу мне позвонил Герберт Хайнер и сообщил о решении. Это была спокойная беседа. Я только уточнил, почему оно принимается именно в такой момент. В субботу утром мне сообщили, что я не могу пойти на игру. Я спокойно воспринял это решение», — написал Кан на своей странице в соцсети.

Добавим, что его сменит Ян-Кристиан Дризен, занимавший в «Баварии» должность финансового директора.