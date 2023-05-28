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Бывший тренер «Зенита» Петржела считает, что Семака не позовут ни в один европейский клуб

Специалист возглавляет петербургскую команду с 2018 года.
28 мая 2023 13:38
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о работе главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.

Действующее соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года.

«Легко быть тренером «Зенита», потому что в команде играют качественные футболисты. Ему и некуда уходить. Его не позовут ни в один европейский клуб», - приводит слова Петржелы Sport24.

Напомним, что Семак возглавил петербургскую команду в мае 2018 года. Под его руководством клуб пять раз подряд стал чемпионом России.

источник: Sport24.ru
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