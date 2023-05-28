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Лионель Месси покинет «ПСЖ» в конце сезона

Аргентинец может вернуться в «Барселону» или продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
28 мая 2023 13:51
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не будет продлевать контракт с парижской командой. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, руководство клуба по-прежнему заинтересовано в пролонгировании отношений с 35-летним футболистом, но стороны не смогли договориться, поэтому аргентинец, вероятнее всего, вернется в «Барселону» или продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Напомним, что форвард перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2021 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за столичных 74 матча во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач.

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