Лионель Месси покинет «ПСЖ» в конце сезона

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не будет продлевать контракт с парижской командой. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, руководство клуба по-прежнему заинтересовано в пролонгировании отношений с 35-летним футболистом, но стороны не смогли договориться, поэтому аргентинец, вероятнее всего, вернется в «Барселону» или продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Напомним, что форвард перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2021 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за столичных 74 матча во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач.