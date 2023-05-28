«Ростов» проведет заключительный домашний матч в сезоне в специальной форме

Футболисты «Ростова» выйдут на матч 29-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в специальной форме, сообщается в Telegram-канале команды.

На форме будут нанесены имена и фамилии болельщиков, которые приобрели билеты или абонементы и посетили на данный момент все домашние матчи чемпионата в этом сезоне.

«Мы ценим и благодарим вас за поддержку родного клуба», - говорится в сообщении.

Матч с «Ахматом» станет для «Ростова» заключительной домашней игрой этого сезона. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

После 28 туров «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 49 очками идет пятым.