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«Ростов» проведет заключительный домашний матч в сезоне в специальной форме

Этим шагом клуб хочет отблагодарить своих болельщиков.
28 мая 2023 14:05
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Ростова» выйдут на матч 29-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в специальной форме, сообщается в Telegram-канале команды.

На форме будут нанесены имена и фамилии болельщиков, которые приобрели билеты или абонементы и посетили на данный момент все домашние матчи чемпионата в этом сезоне.

«Мы ценим и благодарим вас за поддержку родного клуба», - говорится в сообщении.

Матч с «Ахматом» станет для «Ростова» заключительной домашней игрой этого сезона. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

После 28 туров «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 49 очками идет пятым.

источник: ФК «Ростов»
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