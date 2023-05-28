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Непомнящий считает, что игрокам ЦСКА нужно поработать над психологией

Накануне армейцы в большинстве не смогли обыграть «Краснодар» (0:0).
28 мая 2023 14:13
автор: Степан Шереметьев

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0).

«ЦСКА сыграл ниже своего уровня. На победу армейцы, к сожалению, не наиграли, и результат этого матча абсолютно справедливый. Над психологией им еще нужно поработать», - приводит слова специалиста RT.

Добавим, что на 58-й минуте с поля был удален защитник «быков» Вячеслав Литвинов.

После этой встречи команда Владимира Федотова набрала 55 очков и остается на второй строчке турнирной таблицы. «Краснодар» располагается на пятом месте. У «быков» 49 баллов.

источник: «RT на русском»
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