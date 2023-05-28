Фердинанд считает, что «Манчестер Юнайтед» провел более успешный сезон, чем «Арсенал»

Экс-игрок сборной Англии Рио Фердинанд сравнил выступления в текущем сезоне у «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

«Можете спросить у действующих игроков, что они предпочтут - четвертое место и трофей или второе место и участие в чемпионской гонке без трофея. Я бы выбрал вариант с трофеем. Это, по-моему, более успешный сезон», - приводит слова бывшего футболиста Mirror.

Напомним, в 2023 году «красные дьволы» выиграли Кубок английской лиги, а также вышли в финал Кубка Англии. Что касается «канониров», то они большую часть сезона возглавляли турнирную таблицу АПЛ, но уступили «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство.