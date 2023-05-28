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Экс-защитник «Барселоны» арестован за стрельбу в Бразилии

Сейчас в тюрьме находится другой бразильский футболист.
28 мая 2023 15:07
автор: Александр Поволоцкий

Бывший защитник «Барселоны» арестован в Бразилии за стрельбу.

Как сообщает Globo Esporte, задержан Дуглас Перейра дос Сантос. После прогулки на лодке 32-летний футболист «Барселоны» выстрелил в воздух на автостоянке у пристани в городе Бразилиа.

Пистолет был зарегистрирован на имя его матери. Дуглас спрятал его в лесу, а полиция пытается найти оружие после того, как дос Сантос признался в совершении стрельбы.

Отметим, что защитник выступал за «Барселону» с 2014 по 2019 годы, но провел лишь восемь матчей.

Ранее другому бразильскому защитнику Дани Алвесу снова отказали в освобождении из тюрьмы.

источник: Globo Esporte
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