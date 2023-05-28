Экс-защитник «Барселоны» арестован за стрельбу в Бразилии

Бывший защитник «Барселоны» арестован в Бразилии за стрельбу.

Как сообщает Globo Esporte, задержан Дуглас Перейра дос Сантос. После прогулки на лодке 32-летний футболист «Барселоны» выстрелил в воздух на автостоянке у пристани в городе Бразилиа.

Пистолет был зарегистрирован на имя его матери. Дуглас спрятал его в лесу, а полиция пытается найти оружие после того, как дос Сантос признался в совершении стрельбы.

Отметим, что защитник выступал за «Барселону» с 2014 по 2019 годы, но провел лишь восемь матчей.

Ранее другому бразильскому защитнику Дани Алвесу снова отказали в освобождении из тюрьмы.