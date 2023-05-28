ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Челси» в ближайшие часы объявит о назначении Почеттино на пост главного тренера

Аргентинский специалист сменит Фрэнка Лэмпарда.
«Челси» в ближайшие часы объявит о назначении Почеттино на пост главного тренера
28 мая 2023 15:03
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Маурисио Почеттино стал главным тренером лондонского «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо. Объявление о кадровом назначении ожидается в ближайшие часы.

Почеттино сменит на этом посту Фрэнка Лэмпарда, который исполняет обязанности главного тренера до завершения сезона-2022/23. Под его руководством «Челси» в 10 матчах победил лишь однажды.

Предыдущим местом работы Почеттино был «Пари Сен-Жермен», с которым аргентинец в сезоне-2021/22 стал чемпионом Франции, в 2020 году Суперкубок Франции, а годом позже стал обладателем Кубка страны.

В заключительном матче чемпионата Англии синие примут на «Стэмфорд Бридж» «Ньюкасл».

Перед финальным туром «Челси» с 43 очками занимает 12-е место.

источник: «Советский спорт»
Вратарь «ПСЖ» Рико получил серьезную травму головы после падения с лошади
Вратарь «ПСЖ» Рико получил серьезную травму головы после падения с лошади
Запасной голкипер парижан находится в тяжелом состоянии.
28.05.2023 15:20
Футбол
автор: Александр Евграфов
Экс-защитник «Барселоны» арестован за стрельбу в Бразилии
Сейчас в тюрьме находится другой бразильский футболист.
28.05.2023 15:07
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Челси» в ближайшие часы объявит о назначении Почеттино на пост главного тренера
«Челси» в ближайшие часы объявит о назначении Почеттино на пост главного тренера
Аргентинский специалист сменит Фрэнка Лэмпарда.
28.05.2023 15:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «Баварии» рассказали, останется ли Тухель на посту главного тренера команды
Накануне специалист привел мюнхенский клуб к победе в Бундеслиге.
28.05.2023 14:55
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Спартак» и «Пари НН» не забили друг другу голов в первом тайме матча РПЛ
«Спартак» и «Пари НН» не забили друг другу голов в первом тайме матча РПЛ
Красно-белые претендуют на серебряные медали чемпионата РПЛ.
28.05.2023 14:51
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Фердинанд считает, что «Манчестер Юнайтед» провел более успешный сезон, чем «Арсенал»
Фердинанд считает, что «Манчестер Юнайтед» провел более успешный сезон, чем «Арсенал»
Бывший футболист привел несколько аргументов.
28.05.2023 14:30
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Непомнящий считает, что игрокам ЦСКА нужно поработать над психологией
Накануне армейцы в большинстве не смогли обыграть «Краснодар» (0:0).
28.05.2023 14:13
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Ростов» проведет заключительный домашний матч в сезоне в специальной форме
Этим шагом клуб хочет отблагодарить своих болельщиков.
28.05.2023 14:05
Футбол
автор: Александр Евграфов
Лионель Месси покинет «ПСЖ» в конце сезона
Лионель Месси покинет «ПСЖ» в конце сезона
Аргентинец может вернуться в «Барселону» или продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
28.05.2023 13:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика