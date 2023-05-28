«Челси» в ближайшие часы объявит о назначении Почеттино на пост главного тренера

Маурисио Почеттино стал главным тренером лондонского «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо. Объявление о кадровом назначении ожидается в ближайшие часы.

Почеттино сменит на этом посту Фрэнка Лэмпарда, который исполняет обязанности главного тренера до завершения сезона-2022/23. Под его руководством «Челси» в 10 матчах победил лишь однажды.

Предыдущим местом работы Почеттино был «Пари Сен-Жермен», с которым аргентинец в сезоне-2021/22 стал чемпионом Франции, в 2020 году Суперкубок Франции, а годом позже стал обладателем Кубка страны.

В заключительном матче чемпионата Англии синие примут на «Стэмфорд Бридж» «Ньюкасл».

Перед финальным туром «Челси» с 43 очками занимает 12-е место.