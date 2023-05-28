Вратарь «ПСЖ» Рико получил серьезную травму головы после падения с лошади

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико получил тяжелую травму головы после падения с лошади, сообщает Relevo.

По данным испанских журналистов, футболист упал с лошади после столкновения с другим животным и сильно ударился головой. Для эвакуации спортсмена пришлось привлечь медицинский вертолет. Ему была диагностирована черепно-мозговая травма, а сам Рико, проводивший отпуск в Испании, находится в тяжелом состоянии.

После победы в чемпионате Франции главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье предоставил игрокам отпуск. В нынешнем сезоне Рико, находящийся в составе команды с 2020 года, не провел ни одного матча.