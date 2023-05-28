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Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Динамо»

Встреча состоится сегодня, 28 мая.
Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Динамо»
28 мая 2023 15:38
автор: Степан Шереметьев
автор фото: ФК «Локомотив»

Тренерские штабы «Динамо» и «Локомотива» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура чемпионата России.

Отметим, что с первых минут на поле выйдет форвард железнодорожников Артем Дзюба, который восстановился после повреждения.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Норманн, Смолов, Тюкавин, Гладышев.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Митай, Жемалетдинов, Миранчук, Куликов, Карпукас, Дзюба, Камано.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 28 мая, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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