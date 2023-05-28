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«Факел» – «Крылья Советов»: Писарский сыграет с первых минут

Матч состоится в Воронеже.
28 мая 2023 15:39
автор: Александр Евграфов

Воронежский «Факел» и самарские «Крылья Советов» опубликовали стартовые составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги, который состоится в Воронеже.

«Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Мендель, Квеквескири, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.

«Крылья Советов»: Фролов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

В первом круге в Самаре матч двух команд завершился вничью 1:1. Команды также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России (путь РПЛ). В обеих матчах «Крылья» побеждали со счетом 1:0.

За два тура до финиша сезона «Факел» располагается на 13-м месте в турнирной таблице с 27 очками, находясь в зоне стыковых матчей, «Крылья Советов» занимают 12-е место с 29 очками.

Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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