«Спартак» не смог обыграть «Пари НН» в домашнем матче РПЛ

В домашнем матче 29-го тура чемпионата России «Спартак» не смог обыграть «Пари НН».

Отметим, что встреча на арене красно-белых завершилась со счетом 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

Таким образом, «Спартак» набрал 54 очка и остался на третьей строчке в турнирной таблице, упустив возможность обогнать ЦСКА (55). «Пари НН» с 27 очками занимает 13-е место.

3 июня «Спартак» отправится в гости к «Крыльям Советов», а «Пари НН» в тот же день на своем поле примет «Химки».

РПЛ

29-й тур



«Спартак» (Москва) - «Пари НН» (Нижний Новгород) - 0:0 (0:0)

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов (Пруцев, 78), Джикия, Тавареш (Хлусевич, 71), Литвинов, Зобнин, Игнатов (Мозес, 62), Зиньковский, Промес, Бальде (Николсон, 72).

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев (Масоэро, 58), Гоцук, Александров, Калинский, Жигулёв (Михайлов, 46), Рыбчинский (Юлдошев, 85), Майга, Севикян (Кротов, 64), Сулейманов (Яковлев, 64).

Предупреждения: Зобнин, 45+3 – Калинский, 35. Нигматуллин, 84.