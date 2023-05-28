Агент Мойзеса поделился новой информацией о будущем игрока в ЦСКА

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о будущем своего клиента в российском клубе.

Напомним, что бразилец выступает за москвичей на правах аренды из бразильского «Интернасьонала», но армейцы имеют право выкупить контракт футболиста.

«На данный момент неизвестно, останется ли Мойзес в ЦСКА. Ничего еще не решено. Мы пока ведем консультации с другими клубами», - приводит слова агента Sport24.

Стоит отметить, что в текущем сезоне бразилец провел за красно-синих 34 матча, забил один мяч и отдал три результативные передачи.