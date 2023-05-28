«Бавария» выплатит уволенному Салихамиджичу компенсацию

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич получит 6-8 млн евро в качестве неустойки за увольнение из команды, сообщает журналист Sky Sports Флориан Платтенберг.

По данным источника, компенсацию получит и бывший председатель правления Оливер Кан.

Оба функционера были уволены перед матчем заключительного тура чемпионата Германии решением внеочередного заседания наблюдательного совета клуба. Оливера Кана сменит Кристиан Дризен, а замена Хасану Салихамиджичу пока не утверждена.

«Бавария» выиграла чемпионата Германии, победив в 34-м туре «Кельн», но ранее вылетела из розыгрышей Кубка Германии и Лиги чемпионов.