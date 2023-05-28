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«Факел» – «Крылья Советов»: воронежский клуб открыл счет на 12-й минуте встречи

Гол забил Андрей Мендель.
«Факел» – «Крылья Советов»: воронежский клуб открыл счет на 12-й минуте встречи
28 мая 2023 16:49
автор: Сергей Иванов
автор фото: РИА Новости

В эти минуты в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» проходит матч 29-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Крыльями Советов».

Отметим, что хозяева открыли счет на 12-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник Андрей Мендель.

За два тура до финиша сезона «Факел» располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 27 очками, находясь в зоне стыковых матчей, «Крылья Советов» занимают 12-е место с 29 очками.

В матче первого круга команды сыграли вничью в Самаре – 1:1.

источник: «Советский спорт»
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