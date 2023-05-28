«Факел» – «Крылья Советов»: воронежский клуб открыл счет на 12-й минуте встречи

В эти минуты в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» проходит матч 29-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Крыльями Советов».

Отметим, что хозяева открыли счет на 12-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник Андрей Мендель.

За два тура до финиша сезона «Факел» располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 27 очками, находясь в зоне стыковых матчей, «Крылья Советов» занимают 12-е место с 29 очками.

В матче первого круга команды сыграли вничью в Самаре – 1:1.