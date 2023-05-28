Юран похвалил игроков «Пари НН» после матча со «Спартаком» в РПЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран дал комментарий после матча 29-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0).

«Выполнили то, о чем договаривались, доволен игроками. Парни - молодцы, я могу простить ошибки, но не безволие. Есть характер и самоотдача, нужно биться. Мне нужно было время в команде на то, чтобы разобраться», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

После этой встречи «Спартак» набрал 54 очка и остался на третьей строчке в турнирной таблице, упустив возможность обогнать ЦСКА (55). «Пари НН» с 27 очками занимает 13-е место.

3 июня «Спартак» отправится в гости к «Крыльям Советов», а «Пари НН» в тот же день на своем поле примет «Химки».