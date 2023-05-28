Главный тренер «Спартака» Абаскаль назвал сына испанско-русским именем

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал своего новорожденного сына испанско-русским именем.

«Как назвал сына? Гильермо-Николай. Считаю, что это правильно, потому что он родился в России. Я изучал этот вопрос. Мы стараемся сохранить численность рыжих людей (смеется). У меня есть брат, он – рыжий. А сын у него родился не рыжим. Так что сегодня он порадовался за меня», - сказал Абаскаль в ходе послематчевой пресс-конференции.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом минувшего года. В феврале испанский специалист рассказал, что вскоре станет отцом, а в апреле расписался в Москве со своей избранницей Алехандрой.

Перед заключительным туром «Спартак» с 54 очками занимает третье место в чемпионате России, отставая на одно очко от ЦСКА.