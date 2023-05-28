Капитан «Арсенала» Эдегор рассказал, что чувствует боль после сезона

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор подвел итоги завершающегося чемпионата Англии, в котором канониры долгое время лидировали, но в заключительной части первенства растеряли преимущество и отдали чемпионство «Манчестер Сити».

«Учитывая то, как мы выступали весь сезон, мы недовольны вторым местом. То, что мы расстроены, это хороший знак. Так и должно быть. Когда разочарование пройдет, думаю, мы оглянемся назад и будем гордиться этим сезоном, но сейчас мы испытываем боль и разочарование», - цитирует Эдегора Goal.

Перед заключительным туром английской премьер-лиги «Арсенал» гарантировал себе серебряные медали чемпионата.