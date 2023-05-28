«Динамо» – «Локомотив»: команды играют вничью после первого тайма матча РПЛ

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит матч 29-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом». По итогам первого тайма счет 1:1.

У железнодорожников в дополнительное время (45+1) отличился защитник Наир Тикнизян. Хозяева ответили реализованным пенальти в исполнении форварда Федора Смолова (45+4), который также на 40-й минуте не смог отличиться с 11-метровой отметки, пробив низом мимо ворот.

«Динамо» с 45 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы РПЛ. «Локомотив» находится на девятой строчке, имея в своем активе 39 очков.