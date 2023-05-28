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Защитник «Локомотива» Тикнизян открыл счет в матче с «Динамо»

Ранее бело-голубые не реализовали 11-метровый удар.
28 мая 2023 17:21
автор: Сергей Иванов

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит матч 29-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом».

Отметим, что железнодорожники вышли в счете в добавленное к первому тайму время. Автором забитого мяча стал защитник Наир Тикнизян, удачно воспользовавшийся передачей Артема Дзюбы. Ранее хозяева не реализовали 11-метровый удар – на 40-й минуте Федор Смолов пробил низом мимо ворот.

После 28 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Локомотив» идет девятым (39 очков). Игра первого круга завершилась победой бело-голубых – 3:1.

источник: «Советский спорт»
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