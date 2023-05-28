«Динамо» – «Локомотив»: Смолов сравнял счет в матче, реализовав 11-метровый удар

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит матч 29-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом».

Отметим, что хозяевам удалось сравнять счет в концовке первого тайма. Нападающий Федор Смолов смог реализовать 11-метровый удар в добавленное время. Ранее игрок не смог забить с пенальти на 40-й минуте встречи.

У железнодорожников гол забил защитник Наир Тикнизян, удачно воспользовавшийся передачей Артема Дзюбы.

После 28 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Локомотив» идет девятым (39 очков). Игра первого круга завершилась победой бело-голубых – 3:1.