«Факел» выигрывает у «Крыльев Советов» после первого тайма матча 29-го тура РПЛ

Футболисты «Факела» выигрывают у «Крыльев Советов» после первого тайма матча 29-го тура чемпионата России. Счет в матче в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» – 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в игре на счету Андрея Менделя, который забил мяч на 12-й минуте. За два тура до финиша сезона «Факел» располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 27 очками, находясь в зоне стыковых матчей, «Крылья Советов» занимают 12-е место с 29 очками.

В матче первого круга команды сыграли вничью в Самаре – 1:1.