Дубль Осимхена принес «Наполи» выездную ничью с «Болоньей»

Завершился матч 37-го тура Серии А, в котором «Болонья» принимала на своем поле «Наполи».

Отметим, что очная встреча закончилась при счете 2:2

За неаполитанцев дубль оформил нигерийский нападающий Виктор Осимхен (14-я, 54-я минуты). В составе хозяев голами отличились полузащитник Льюис Фергюсон (63) и защитник Лоренцо Де Сильвестри (84).

Таким образом, «Наполи» набирает 89 очков, по-прежнему занимая первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Лучано Спаллетти досрочно завоевали Скудетто за пять туров до конца чемпионата. «Болонья» располагается на 11-м месте, набрав 51 очко после 37 проведенных игр.

В заключительном туре Серии А «адзурри» примут на своем поле «Сампдорию» (4 июня), «борзые» сыграют в гостях с «Лечче» (4 июня).

37-й тур

Серия А

«Болонья» – «Наполи» – 2:2 (0:1)

Голы: Фергюсон, 63. Де Сильвестри, 84 – Осимхен, 14, 54.