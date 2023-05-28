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«Динамо» – «Локомотив»: Саба Сазонов вывел бело-голубых вперед в счете

В данный момент динамовцы обыгрывают своего соперника со счетом 2:1.
28 мая 2023 17:53
автор: Сергей Иванов

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит матч 29-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом».

Отметим, что бело-голубые забили второй гол в ворота своего соперника на 55-й минуте. Защитник Саба Сазонов точно пробил по воротам железнодорожники после фланговой передачи Арсена Захаряна.

Еще один в составе хозяев забил Федор Смолов, реализовавший 11-метровый удар. Гости ответили забитым мячом Наира Тикнизяна.

После 28 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Локомотив» идет девятым (39 очков). Игра первого круга завершилась победой бело-голубых – 3:1.

источник: «Советский спорт»
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