«Динамо» – «Локомотив»: Саба Сазонов вывел бело-голубых вперед в счете

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит матч 29-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом».

Отметим, что бело-голубые забили второй гол в ворота своего соперника на 55-й минуте. Защитник Саба Сазонов точно пробил по воротам железнодорожники после фланговой передачи Арсена Захаряна.

Еще один в составе хозяев забил Федор Смолов, реализовавший 11-метровый удар. Гости ответили забитым мячом Наира Тикнизяна.

После 28 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Локомотив» идет девятым (39 очков). Игра первого круга завершилась победой бело-голубых – 3:1.