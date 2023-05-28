Форвард «Локомотива» Глушенков сравнял счет в матче с «Динамо»

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит матч 29-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом».

Отметим, что на 63-й минуте команда Михаила Галактионова сравняла счет в игре. Гол забил нападающий Максим Глушенков. Еще один забитый мяч у железнодорожников на счету защитника Наира Тикнизяна (45+1).

Бело-голубые ответили голами Федора Смолова (45+4) и Сабы Сазонова (55). В данный момент счет – 2:2.

После 28 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Локомотив» идет девятым (39 очков). Игра первого круга завершилась победой бело-голубых – 3:1.