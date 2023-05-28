Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на матч РПЛ

«Ростов» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.

Отметим, что игра между командами состоится сегодня, 28 мая, в Ростове-на-Дону. Начало – в 19:00 мск. Предстоящую встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Лангович, Прохин, Сильянов, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Голенков.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Камилов, Карапузов, Харин, Ильин, Агаларов.

После 28 туров «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Ахмат» идет пятым (49 очков).