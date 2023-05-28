В эти минуты в Воронеже проходит матч 29-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Крыльями Советов».

Отметим, что самарскому клубу удалось отыграть один мяч благодаря голу Николая Рассказова на 75-й минуте встречи. 25-летний защитник забил с передачи Бенхамина Гарре.

Таким образом, счет стал 2:1 в пользу воронежской команды.

Напомним, что встреча первого круга чемпионата России между футбольными клубами завершилась вничью (1:1).

Добавим, что за два тура до конца чемпионата «Факел» идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 27 очками, располагаясь в зоне стыковых матчей, «Крылья Советов» занимают 12-ю позицию, имея в своем активе 29 очков.