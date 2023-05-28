«Динамо» – «Локомотив»: гости вновь вышли вперед благодаря забитому мячу Ненахова

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит матч 29-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом».

Отметим, что на 77-й минуте железнодорожники вновь вышли вперед в счете. Автором забитого мяча стал защитник Максим Ненахов. Ранее голы в составы красно-зеленых забили Наир Тикнизян (45+1) и Максим Глушенков (63).

Бело-голубые ответили голами Федора Смолова (45+4) и Сабы Сазонова (55). В данный момент счет – 3:2 в пользу команды Михаила Галактионова.

После 28 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Локомотив» идет девятым (39 очков). Игра первого круга завершилась победой бело-голубых – 3:1.