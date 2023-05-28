«Факел» обыграл «Крылья Советов» и покинул зону стыковых матчей в РПЛ

«Факел» на своем поле принимал «Крылья Советов» в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу воронежского клуба.

В составе хозяев отличились Андрей Мендель и Роман Акбашев. Гости ответили забитым мячом в исполнении Николая Рассказова.

Таким образом, команда Вадима Евсеева с 30 очками поднялась на 12-ю позицию турнирной таблицы РПЛ, покинув зону стыковых игр. Подопечные Игоря Осинькина опустились на 13-ю строчку, имея в своем активе 29 очков.

В заключительном туре «Факел» отправится на выезд к «Зениту», а «Крылья Советов» сыграют в Самаре со «Спартаком». Оба противостояния состоятся 3 июня.

Чемпионат России

29-й тур

«Факел» – «Крылья Советов» – 2:1 (1:0)

Голы: Мендель, 12, Акбашев, 57 – Рассказов, 75.