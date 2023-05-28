ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Факел» обыграл «Крылья Советов» и покинул зону стыковых матчей в РПЛ

Встреча прошла в Воронеже.
28 мая 2023 18:28
автор: Степан Шереметьев

«Факел» на своем поле принимал «Крылья Советов» в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу воронежского клуба.

В составе хозяев отличились Андрей Мендель и Роман Акбашев. Гости ответили забитым мячом в исполнении Николая Рассказова.

Таким образом, команда Вадима Евсеева с 30 очками поднялась на 12-ю позицию турнирной таблицы РПЛ, покинув зону стыковых игр. Подопечные Игоря Осинькина опустились на 13-ю строчку, имея в своем активе 29 очков.

В заключительном туре «Факел» отправится на выезд к «Зениту», а «Крылья Советов» сыграют в Самаре со «Спартаком». Оба противостояния состоятся 3 июня.

Чемпионат России

29-й тур

«Факел» – «Крылья Советов» – 2:1 (1:0)

Голы: Мендель, 12, Акбашев, 57 – Рассказов, 75.

источник: «Советский спорт»
«Локомотив» на выезде одержал волевую победу над «Динамо»
Железнодорожники забили четыре гола в ворота своего соперника.
28.05.2023 18:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Факел» обыграл «Крылья Советов» и покинул зону стыковых матчей в РПЛ
Встреча прошла в Воронеже.
28.05.2023 18:28
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Динамо» – «Локомотив»: Изидор упрочил преимущество железнодорожников
Красно-зеленые обыгрывают своего соперника со счетом 4:2.
28.05.2023 18:24
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Динамо» – «Локомотив»: гости вновь вышли вперед благодаря забитому мячу Ненахова
Третий гол красно-зеленых был забит на 77-й минуте.
28.05.2023 18:15
Футбол
автор: Сергей Иванов
Абаскаль рассказал, останется ли он на посту главного тренера «Спартака»
Специалист возглавляет клуб с лета 2022 года.
28.05.2023 18:14
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Факел» – «Крылья Советов»: Рассказов сократил отставание самарского клуба
Защитник отличился на 75-й минуте встречи.
28.05.2023 18:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на матч РПЛ
Игра состоится в 19:00 мск.
28.05.2023 18:06
Футбол
автор: Сергей Иванов
Форвард «Локомотива» Глушенков сравнял счет в матче с «Динамо»
Российский нападающий отличился на 63-й минуте.
28.05.2023 18:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
Дубль Осимхена принес «Наполи» выездную ничью с «Болоньей»
Досрочные чемпионы Италии упустили победу в концовке встречи. 
28.05.2023 17:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика