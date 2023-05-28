«Динамо» – «Локомотив»: Изидор упрочил преимущество железнодорожников

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит матч 29-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом».

Отметим, что на 88-й минуте гости забили четвертый гол в ворота бело-голубых. Вышедший на замену Вильсон Изидор отличился забитым мячом с передачи Максима Глушенкова. Ранее голы в составе красно-зеленых забили Наир Тикнизян (45+1), Максим Глушенков (63) и Максим Ненахов (77).

Хозяева ответили голами Федора Смолова (45+4) и Сабы Сазонова (55). В данный момент счет – 4:2 в пользу команды Михаила Галактионова.

После 28 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Локомотив» идет девятым (39 очков). Игра первого круга завершилась победой бело-голубых – 3:1.