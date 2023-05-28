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«Локомотив» на выезде одержал волевую победу над «Динамо»

Железнодорожники забили четыре гола в ворота своего соперника.
28 мая 2023 18:29
автор: Глеб Шевяков

«Локомотив» в гостях оказался сильнее «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата России.

Отметим, что красно-зеленые одержали победу в московском дерби со счетом 4:2.

В составе команды Михаила Галактионова забитыми мячами отличились Наир Тикнизян (45+1-я минута), Максим Глушенков (63), Максим Ненахов (77) и Уилсон Изидор (88). За бело-голубых голы забили Федор Смолов (45+4), отличившись с 11-метровой отметки, и Саба Сазонов (55).

На 40-й минуте встречи форвард гостей Федор Смолов не смог реализовать пенальти.

Таким образом, «Локомотив» набирает 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» располагается на седьмой позиции с 45-ю очками.

В заключительном туре чемпионата России, 3 июня «Локомотив» примет на своем поле «Торпедо», а «Динамо» отправится в гости к «Оренбургу».

РПЛ

29-й тур

«Динамо» – «Локомотив» – 2:4 (1:1)

Голы: Смолов, 45+4. Сазонов, 55 – Тикнизян, 45+1. Глушенков, 63. Нанахов, 77. Изидор, 88.

источник: «Советский спорт»
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