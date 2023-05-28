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Малком и Айртон вызваны в сборную Бразилии на товарищеские матчи

Южноамериканцы встретятся с Гвинеей и Сенегалом.
Малком и Айртон вызваны в сборную Бразилии на товарищеские матчи
28 мая 2023 18:49
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Сборная Бразилии объявили список приглашенных игроков для участия в товарищеских матча с национальными командами Гвинеи и Сенегала.

Стоит отметить, что в составе оказались нападающий «Зенита» Малком и бывший защитник «Спартака» Айртон Лукас.

Бразилия: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»); Алекс Теллес («Севилья»), Айртон Лукас («Фламенго»), Данило («Ювентус»), Вандерсон («Монако»); Ибаньес («Рома»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Нино («Флуминенсе»); Андре («Флуминенсе»), Бруну Гимарайнш («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»); Жоэлинтон («Ньюкасл»); Лукас Пакета («Вест Хэм»), Малком («Зенит»), Педро («Фламенго»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго («Реал»), Рони («Пальмейрас»), Винисиус Жуниор («Реал»), Рафаэль Вейга («Палмейрас»).

Напомним, что встреча с Гвинеей состоится 17 июня в Барселоне, а Сенегалом бразильцы сразятся 20 июня в Лиссабоне.

источник: «Советский спорт»
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