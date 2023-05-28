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«Локомотив» при Галактионове потерпел только одно поражение в РПЛ от «Зенита»

При руководстве 39-летнего на счету московского клуба девять побед, две ничьи и один проигрыш. 
28 мая 2023 18:58
автор: Глеб Шевяков

«Локомотив» проиграл лишь один раз в чемпионате России после того, как команду возглавил Михаил Галактионов.

Отметим, что красно-зеленые потерпели поражение от «Зенита» в матче 22-го тура РПЛ со счетом 1:2.

Не считая поражения от досрочного чемпиона России, железнодорожники победили в девяти матчах и в двух встречах сыграли вничью. Также команда уступила «Акрону» в розыгрыше Кубка России в серии послематчевых пенальти.

Напомним, что Галактионов был назначен на должность главного тренера «Локомотива» в ноябре прошлого года. В данный момент москвичи занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка после 29 проведенных игр.

источник: «Советский спорт»
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