У голкипера «ПСЖ» Рико помимо сотрясения мозга диагностировано кровоизлияние

У голкипера «Пари Сен-Жермена» Серхио Рико помимо сотрясения мозга диагностировано кровоизлияние в мозг, сообщает испанское Cope.

По данным источника, состояние вратаря остается тяжелым. Врачи больницы в Севилье определяют ход лечения футболиста, получившего тяжелую травму головы после падения с лошади.

Для эвакуации спортсмена, находившегося в Испании в отпуске, пришлось привлечь медицинский вертолет.

После победы в чемпионате Франции главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье предоставил игрокам отпуск. В нынешнем сезоне Рико, находящийся в составе команды с 2020 года, не провел ни одного матча.