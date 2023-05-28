Гафин считает, что игроки «Динамо» развалились в матче с «Локомотивом»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин дал комментарий после поражения бело-голубых от «Локомотива» (2:4) в матче 29-го тура чемпионата России.

«Сегодня была хорошая футбольная атмосфера. К сожалению, не достигли результата. Показывали хорошую игру, но после второго гола развалились», - приводит слова Гафина «СЭ».

После этой встречи «Локомотив» набрал 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» располагается на седьмой позиции с 45-ю очками.

В заключительном туре чемпионата России, 3 июня «Локомотив» примет на своем поле «Торпедо», а «Динамо» отправится в гости к «Оренбургу».