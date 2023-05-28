В совете директоров «Динамо» не исключили возвращения Шварца на пост главного тренера

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин не исключил возвращения Сандро Шварца на пост главного тренера столичного клуба.

«Новый главный тренер будет креатурой клуба, по поводу ответственности: она будет лежать на совете директоров и руководстве. Тот, кто принимает решение, несет ответственность.

Мы стараемся обращать внимание на тренеров, которые соответствуют (нашей) игровой философии. Футбол Шварца и Йокановича разный стилистически. Наша задача — подобрать тренера, который может использовать ресурс футболистов, который есть.

Возможно ли возвращение Шварца? Теоретически, да», - приводит слова Гафина «Матч ТВ».

«Динамо» располагается за один тур до конца российской Премьер-лиги на седьмой позиции в турнирной таблице, набрав 45 очков.