Мостовой предположил, как повлияет ничья «Спартака» с «Пари НН» на будущее Абаскаля 

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Ничья с «Пари НН» точно никак не повлияет на будущее Абаскаля, он подписал сумасшедший контракт, он бы нигде такие деньги больше не заработал. Что касается выступлений в этом сезоне, я сразу говорил, что с таким составом и бюджетом должны быть в тройке призеров. Там клуб сейчас и находится», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Добавим, что в настоящее время «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка после 29 проведенных матчей. В заключительном туре чемпионата московская команда сыграет с «Крыльями Советов» (3 июня).