«Ростов» – «Ахмат»: форвард хозяев Голенков оформил дубль за 12 минут

Нападающий «Ростова» Егор Голенков оформил дубль за 12 минут матча 29-го тура чемпионата России с «Ахматом».

Первый гол был забит на 6-й минуте матча, а еще 6 минут спустя после длинной передачи от вратаря «Ростова» Голенков перехватил мяч у защитника «Ахмата», вышел один на один с голкипером грозненского клуба и забил второй гол.ж

Счет в матче в Ростове – 2:0 в пользу хозяев поля.

После 28 туров «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 49 очками идет пятым.