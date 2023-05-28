В «Динамо» опровергли информацию, что Бувач останется спортивным директором клуба

Пресс-служба «Динамо» опровергла публикацию о том, что Желько Бувач останется спортивным директором столичного клуба.

«Коллеги с сайта «Матч ТВ» некорректно передали цитату Дмитрия Гафина из смешанной зоны. Это легко проверить, ведь интервью снималось на видео. Мы просим читателей не верить фейкам, а СМИ, которые процитировали некорректную фразу, удалить ее», – заявили «Советскому спорту» в пресс-службе «Динамо».

Ранее издание «Матч ТВ» со ссылкой на слова члена совета директоров московского клуба Дмитрия Гафина, что Желько Бувач останется спортивным директором «Динамо», а в клубе будет работать Олег Яровинский, бывший спортивный директор «Динамо».