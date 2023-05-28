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«Аякс» не сыграет в Лиге чемпионов впервые с 2009 года

В нынешнем сезоне амстердамский клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
28 мая 2023 19:27
автор: Глеб Шевяков

«Аякс» не примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2023/24. «Аяксиды» регулярно пробивались в престижный европейский клубный турнир с 2009 года.

Отметим, что по итогам сезона в Эредивизи подопечные Джона Хейтинга расположились на третьей строчке в турнирной таблице нидерландского чемпионата, имея в своем активе 69 очков после 34 сыгранных матчей.

Таким образом, «Аякс» впервые за последние 14 лет не сыграет в Лиге чемпионов.

Добавим, что чемпионом Нидерландов в сезоне-2022/2023 стал «Фейеноорд». Для роттердамской команды этот титул стал 16-м в истории.

источник: «Советский спорт»
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