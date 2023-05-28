«Аякс» не сыграет в Лиге чемпионов впервые с 2009 года

«Аякс» не примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2023/24. «Аяксиды» регулярно пробивались в престижный европейский клубный турнир с 2009 года.

Отметим, что по итогам сезона в Эредивизи подопечные Джона Хейтинга расположились на третьей строчке в турнирной таблице нидерландского чемпионата, имея в своем активе 69 очков после 34 сыгранных матчей.

Таким образом, «Аякс» впервые за последние 14 лет не сыграет в Лиге чемпионов.

Добавим, что чемпионом Нидерландов в сезоне-2022/2023 стал «Фейеноорд». Для роттердамской команды этот титул стал 16-м в истории.