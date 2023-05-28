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Смолов признался, что готов завершить карьеру в «Динамо» 

33-летний футболист рад возможности закончить с футболом в родном клубе.
28 мая 2023 19:44
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, что был бы счастлив завершить профессиональную карьеру игрока в московской команде.

Отметим, что 28 мая, в воскресенье, бело-голубые потерпели поражение от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ (2:4).

«Для меня «Динамо» — это классный проект. Зимой было предложение из Турции, но я отказался, так как посчитал, что это не самый лучший вариант для меня. Думаю, было бы супер завершить карьеру в «Динамо». Начал и закончил здесь», — приводит слова Смолова «Матч ТВ».

Напомним, что Смолов является воспитанником академии «Динамо». За свою карьеру российский форвард также выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив» и «Сельту».

В текущем сезоне за столичный клуб, в который вернулся в прошлом году, он провел 31 матч, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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