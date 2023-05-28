«Ростов» – «Ахмат»: грозненцы сравняли счет, забив два гола за 8 минут

Футболисты «Ахмата» сравняли счет в матче 29-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Отметим, что на 40-й минуте отличился Владислав Карапузов. Ранее на 32-й минуте Гамид Агаларов точным ударом поразил ворота «Ростова». Счет в матче стал 2:2.

Ранее Егор Голенков оформил дубль, забив на 6-й и 12-й минуте.

Матч команд в первом круге завершился победой «Ростова» со счётом 2:1.

После 28 туров «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 49 очками идет пятым.