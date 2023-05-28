«Астон Вилла» победила «Брайтон» и квалифицировалась в Лигу конференций

Футболисты «Астон Виллы» на своем поле обыграли «Брайтон» (2:1) в матче 38-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что в составе хозяев голы забили Дуглас Луис, отличившийся на 8-й минуте, и Олли Уоткинс (26). Соперник ответил забитым мячом Дениза Ундава (38).

Таким образом, подопечные Унаи Эмери набрали 61 очко и завершили текущий сезон АПЛ на седьмом месте в турнирной таблице, квалифицировавшись в Лигу конференций. Брайтон стал шестым (62 очка) – «чайки» вышли в групповой этап Лиги Европы.

АПЛ

38-й тур

«Астон Вилла» – «Брайтон» – 2:1 (2:1)

Голы: Луис, 8. Уоткинс, 26 – Ундав, 38.