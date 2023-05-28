«Ростов» и «Ахмат» забили четыре гола в первом тайме матча РПЛ

В матче 29-го тура российской премьер-лиги «Ростов» и «Ахмат» после первого тайма ничья – 2:2.

Счет в матче открыли хозяева поля. Дубль оформил Егор Голенков, отличившийся на 6-й и 12-й минуте.

Затем на 32-й минуте гости отыграли один мяч, гол на счету Гамида Агаларова, а спустя 8 минут Владислав Карапузов сравнял счет.

В конце первого тайма на поле едва не вспыхнула потасовка. Судья Владислав Мешков показал за минуту шесть желтых карточек.

Матч команд в первом круге завершился победой «Ростова» со счётом 2:1.

После 28 туров «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 49 очками идет пятым.