«Ростов» и «Ахмат» забили четыре гола в первом тайме матча РПЛ

В матче 29-го тура российской премьер-лиги «Ростов» и «Ахмат» после первого тайма ничья – 2:2.
Счет в матче открыли хозяева поля. Дубль оформил Егор Голенков, отличившийся на 6-й и 12-й минуте.
Затем на 32-й минуте гости отыграли один мяч, гол на счету Гамида Агаларова, а спустя 8 минут Владислав Карапузов сравнял счет.
В конце первого тайма на поле едва не вспыхнула потасовка. Судья Владислав Мешков показал за минуту шесть желтых карточек.
Матч команд в первом круге завершился победой «Ростова» со счётом 2:1.
После 28 туров «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 49 очками идет пятым.
источник: «Советский спорт»