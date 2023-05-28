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Карпукас признан лучшим игроком матча «Динамо» – «Локомотив»

Железнодорожники одержали победу в московском дерби со счетом 4:2.
28 мая 2023 19:54
автор: Глеб Шевяков

Стал известен лучший игрок прошедшего матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». Им оказался полузащитник красно-зеленых Артем Карпукас.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Михаила Галактионова.

20-летний хавбек провел на поле весь матч, однако не отличился результативными действиями.

Добавим, что в данный момент «Локомотив» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка после 29 матчей. «Динамо» находится на седьмой позиции, имея в своем активе 45 очков.

источник: РПЛ
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