Стал известен лучший игрок прошедшего матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». Им оказался полузащитник красно-зеленых Артем Карпукас.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Михаила Галактионова.

20-летний хавбек провел на поле весь матч, однако не отличился результативными действиями.

Добавим, что в данный момент «Локомотив» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка после 29 матчей. «Динамо» находится на седьмой позиции, имея в своем активе 45 очков.