Федор Смолов: по ощущениям, с зимних сборов «Динамо» катилось вниз по наклонной

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о неудачах команды в весенней части сезона.

«Надо отдать должное Павлу Алексеевичу Алпатову. Мы действительно все его поддерживаем. По моим ощущениям, с зимних сборов наша команда катилась вниз по наклонной. А сейчас за такой маленький период времени ему удалось встряхнуть всю команду. Да, мы проиграли в дерби, но при этом равнодушных не было сегодня. Думаю, что сегодня все сыграли хорошо», - приводит слова Смолова «Чемпионат».

Напомним, что Смолов является воспитанником академии «Динамо». За свою карьеру российский форвард также выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив» и «Сельту».

В текущем сезоне за столичный клуб, в который вернулся в прошлом году, он провел 31 матч, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.