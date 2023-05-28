Дубль Жоты помог «Ливерпулю» избежать выездного поражения в матче с «Саутгемптоном»

Матч 38-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Ливерпуль» завершился вничью – 4:4.

В составе «святых» голы забили Джеймс Уорд-Проуз (19-я минута), Камалдин Сулемана, отличившийся дублем (28, 48), и Адам Армстронг (65). «Красные» ответили забитыми мячами Диогу Жоты (10, 73), Роберто Фирмино (14) и Коди Гакпо (72).

Таким образом, «Ливерпуль» занял пятое место в турнирной таблице текущего сезона АПЛ, набрав 67 очков. Подопечные Юргена Клоппа сыграют в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги Европы. «Саутгемптон» финишировал на последней, 20-й строчке (25 очков), и покинул элитный дивизион.

АПЛ

38-й тур

«Саутгемптон» – «Ливерпуль» – 4:4 (2:2)

Голы: Уорд-Проуз, 19. Сулемана, 28, 48. Армстронг, 65 – Жота, 10. Фирмино, 14. Гакпо, 72. Жота, 73.