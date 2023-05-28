«Арсенал» разгромил «Вулверхэмптон» в заключительном туре АПЛ 

Футболисты «Арсенала» на своем поле нанесли разгромное поражение «Вулверхэмптону» в матче 38-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу подопечных Микеля Артеты.

В составе лондонской команды дубль оформил Гранит Джака (11-я, 14-я минуты), по голу забили Букайо Сака (27), Габриэль Жесус (58) и Якуб Кивиор (78).

Таким образом, «Арсенал» набирает 84 очка и заканчивает сезон на втором месте в турнирной таблице АПЛ, становясь серебряным призером английского чемпионата. «Вулверхэмптон» расположился на 13-й строчке с 41-м очком.

АПЛ

38-й тур

«Арсенал» – «Вулверхэмптон» – 5:0 (3:0)

Голы: Джака, 11,14. Сака, 27. Жесус, 58. Кивиор, 78.