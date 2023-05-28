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«Челси» на своем поле разошелся миром с «Ньюкаслом»

Команды забили друг другу по одному голу.
28 мая 2023 20:24
автор: Сергей Иванов

«Челси» поделил очки с «Ньюкаслом» (1:1) в домашнем матче 38-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что гости вышли вперед на 9-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал нападающий Энтони Гордон. Спустя 18 минут хозяева смогли отыграться. Гол был записан на защитника «сорок» Кирана Триппьера.

Таким образом, «Ньюкасл», досрочно квалифицировавшийся в Лигу чемпионов, занял четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 очко. «Челси» финишировал 12-м (44 очка).

АПЛ

38-й тур

«Челси» – «Ньюкасл» – 1:1 (1:1)

Голы: Триппьер, 27 (в свои ворота) – Гордон, 9.

источник: «Советский спорт»
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